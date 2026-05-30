Da giugno a settembre, in piazza del Sagittario si svolgono numerosi eventi, tra cui danza, concerti e teatro. La rassegna include le esibizioni dei ballerini di «Tra Palco e Realtà», un festival e una serie di spettacoli promossi dal Ducato di Piazza Pontida. L'intera programmazione è rivolta a tutte le età e si svolge all'aperto, coinvolgendo diversi artisti e compagnie locali.

CARTELLONE. Da giugno a settembre eventi per tutte le età in Piazza del Sagittario: i ballerini di «Tra Palco e Realtà» poi festival e la rassegna del Ducato di Piazza Pontida. domenica 14 giugno con «Tra Palco e Realtà», tour 2026 dello spettacolo condotto da Garrison Rochelle e Klaudia Pepa. Giunto alla quinta edizione, il format si ispira alla tradizione del varietà, ma la rilegge con un linguaggio contemporaneo alternando canto, danza, talk e momenti performativi. Il corpo di ballo, composto da nove performer, darà ritmo e continuità alla serata attraverso coreografie originali firmate da Klaudia Pepa. Tra gli ospiti dell’edizione 2026 figurano Alberto Urso, Marco Carta, Emma Muscat, Pasquale La Rocca, Random, Andrea Cioffi, Christian Stefanelli e Thomas Bocchimpani. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - ChorusLife accende l’estate in piazza con danza, concerti e teatro

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