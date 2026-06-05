Il 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri si è celebrato il 5 giugno 2026, data in cui nel 1920 fu concessa la prima medaglia d’oro al valor militare alla bandiera dell’Arma. La medaglia fu assegnata per le attività svolte durante il primo conflitto mondiale.

Arezzo, 5 giugno 2026 – La celebrazione del 212° annuale della fondazione dell’Arma dei Carabinieri ricorre nella data in cui nel 1920 venne concessa la prima medaglia d’oro al valor militare alla bandiera dell’Arma, per il complesso delle attività svolte nel corso del primo conflitto mondiale. Oggi 5 giugno, alle ore 09:00, presso la caserma sede del Comando Provinciale Carabinieri di Arezzo si è svolta una breve, ma significativa cerimonia, durante la quale, alla presenza dei familiari, un reparto di formazione ha reso omaggio ai Caduti e sulle note del silenzio d’ordinanza è stata deposta una composizione floreale sotto la targa, in onore alla Medaglia d’Oro al Valor Militare, Appuntato Carmine Della Sala, a cui è intitolata la caserma sede del Comando. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il 212° annuale della fondazione dell’Arma dei Carabinieri

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212° Annuale di Fondazione dellArma dei Carabinieri

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Avellino – L’Arma dei Carabinieri celebra il 212° Anniversario della FondazioneL’Arma dei Carabinieri ha celebrato il 212° anniversario della sua fondazione con una cerimonia al Comando Provinciale di Avellino.

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