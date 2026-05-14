Le nozze tra l’attrice e il suo partner si sono svolte in Umbria, con una cerimonia intima e romantica davanti a amici e parenti. Durante il ricevimento sono stati notati tre diversi abiti da sposa indossati dalla sposa, mentre tra gli ospiti si sono contati alcuni volti noti del mondo dello spettacolo. L’evento è stato segnato da momenti di grande emozione, con lacrime e sorrisi condivisi tra gli invitati e la coppia. La celebrazione si è conclusa con un’atmosfera di festa e allegria.

Un matrimonio da favola, con tanti ospiti vip e grandi emozioni: è il riassunto delle nozze di Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto che si sono giurati amore eterno in Umbria, di fronte ad amici e parenti con una cerimonia romanticissima. Le nozze da favola di Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto. Legati dal 2023, l’attrice e il personal trainer si sono sposati al Castello di Rosciano, in Umbria. Un matrimonio romantico ed essenziale, con pochi intimi e un’emozione palpabile. La cerimonia è stata officiata da Francesca Fagnani che ha sposato i due innamorati. Per l’occasione Micaela Ramazzotti ha sfoggiato tre abiti diversi. Il primo con un taglio a sirena, aderente e scultoreo, il secondo più romantico, con una gonna ampia e uno strascico. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Le nozze da favola di Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto: i tre abiti da sposa, gli amici vip e le lacrime dell’attrice

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