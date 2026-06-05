In paese troppi cani e pochi bambini Il sindaco propone la tassa sugli animali domestici
In un comune della provincia di Milano con circa 6.800 abitanti, ci sono solo 280 bambini. La presenza di cani è superiore rispetto a quella dei bambini. Per far fronte a questa situazione, il sindaco ha proposto una tassa sugli animali domestici.
6.800 abitanti di cui solo 280 bambini. San Giorgio su Legnano, comune in provincia di Milano, è uno dei tanti, tantissimi, paesi italiani che affronta la crisi demografica. Il municipio per aiutare le famiglie con figli in difficoltà introdurrà una tassa - al momento solo su base volontaria - che dovranno pagare i padroni dei cani, che in paese sono molto più numerosi dei figli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Qui i poveri vivono meglio dei ricchi. Il segreto della felicità della Costa Rica
Notizie e thread social correlati
Chi è Claudio Ruggeri sindaco di San Giorgio su Legnano che provoca con la tassa sugli animali domesticiIl sindaco di San Giorgio su Legnano ha annunciato una tassa di 20 euro ai proprietari di animali domestici.
Nuove norme UE: controllo sui dati energetici e sugli animali domesticiLe nuove norme dell'UE prevedono controlli più severi sui dati energetici gestiti dalle piattaforme online, con requisiti aggiornati per la...