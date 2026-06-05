In paese troppi cani e pochi bambini Il sindaco propone la tassa sugli animali domestici

Da tgcom24.mediaset.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In un comune della provincia di Milano con circa 6.800 abitanti, ci sono solo 280 bambini. La presenza di cani è superiore rispetto a quella dei bambini. Per far fronte a questa situazione, il sindaco ha proposto una tassa sugli animali domestici.

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6.800 abitanti di cui solo 280 bambini. San Giorgio su Legnano, comune in provincia di Milano, è uno dei tanti, tantissimi, paesi italiani che affronta la crisi demografica. Il municipio per aiutare le famiglie con figli in difficoltà introdurrà una tassa - al momento solo su base volontaria - che dovranno pagare i padroni dei cani, che in paese sono molto più numerosi dei figli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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