Il sindaco di San Giorgio su Legnano ha annunciato una tassa di 20 euro ai proprietari di animali domestici. La proposta prevede un contributo volontario annuale. La misura sarà applicata a partire dal prossimo anno. La decisione è stata comunicata attraverso una delibera comunale. La tassa riguarda cani e gatti iscritti all’anagrafe degli animali. La somma raccolta sarà destinata a spese veterinarie e di gestione degli spazi dedicati agli animali.

Il sindaco di San Giorgio su Legnano, Claudio Ruggeri, ha proposto una tassa sugli animali domestici. Nel Comune infatti si conterebbero 6800 abitanti, appena 280 bambini e ben 850 cani. Così l’idea è quella di chiedere un contributo di 20 euro ai possessori dei cani per finanziare i servizi a favore dell’infanzia. In realtà non è una “tassa” sui cani, ma un contributo volontario. La proposta arriva con una frase del sindaco: “Il vostro Labrador non vi pagherà la pensione”. La “tassa sui cani” Il piccolo comune nell’hinterland milanese, San Giorgio su Legnano, è diventato virale per la proposta di mettere una “tassa” sui cani. Il paesino infatti vuole chiedere un contributo ai proprietari di cani per sostenere le spese per la prima infanzia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chi è Claudio Ruggeri sindaco di San Giorgio su Legnano che provoca con la tassa sugli animali domestici

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