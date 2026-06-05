Il 4 giugno, le segreterie nazionali dei sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno incontrato il Gruppo Kering in un confronto con il Ministero del Lavoro. Durante l'incontro, è stato stabilito che non ci saranno licenziamenti unilaterali in McQueen. L’accordo prevede il mantenimento dei posti di lavoro senza misure unilaterali da parte dell’azienda.

Grazie ad un accordo con il Ministero del Lavoro, lo scorso 4 giugno si è tenuto un confronto delle Segreterie Nazionali tra sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e il Gruppo Kering. Si è discusso della gestione della dichiarata eccedenza di personale (54 gli esuberi previsti) nei siti produttivi del marchio Alexander McQueen. È stato raggiunto un accordo che prevede l’assenza di licenziamenti unilaterali. Niente licenziamenti unilaterali per McQueen. Lo scorso 20 maggio i lavoratori erano scesi in piazza proprio contro questi esuberi (54), che sembravano essere confermati. Ma i sindacati affermano un punto di svolta. “Grazie alla... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - In McQueen non ci saranno licenziamenti unilaterali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Caso Mcqueen, fine della procedura: i licenziamenti non saranno "imposti" dall'azienda

Moda, esuberi Kering: evitati i licenziamenti in McqueenOggi al Ministero del Lavoro si è concluso il confronto tra le sigle sindacali e il Gruppo Kering riguardo all’eccedenza di personale nei siti di...

Argomenti più discussi: Kering-McQueen, l'intesa al ministero evita i licenziamenti; Caso Mcqueen, fine della procedura: i licenziamenti non saranno imposti dall'azienda; Moda, esuberi Kering: evitati i licenziamenti unilaterali in McQueen; Kering, firmato l'accordo: nessun taglio al personale tra i lavoratori del brand Alexander McQueen.

Caso Mcqueen, fine della procedura: i licenziamenti non saranno imposti dall'azienda ift.tt/ZIDrMG9 ift.tt/vBDZ05A x.com

I vostri film imprescindibili reddit