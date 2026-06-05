Caso Mcqueen fine della procedura | i licenziamenti non saranno imposti dall' azienda

Notizia in breve

La procedura sul caso McQueen si è conclusa con un accordo tra le parti. L'azienda ha dichiarato che i licenziamenti non saranno imposti unilateralmente, ma concordati. L'obiettivo iniziale di ottenere ammortizzatori sociali non è stato raggiunto, ma si è comunque arrivati a un'intesa condivisa. Nessuna decisione definitiva sui licenziamenti è stata presa, e le parti continueranno a negoziare.