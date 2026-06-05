Caso Mcqueen fine della procedura | i licenziamenti non saranno imposti dall' azienda
La procedura sul caso McQueen si è conclusa con un accordo tra le parti. L'azienda ha dichiarato che i licenziamenti non saranno imposti unilateralmente, ma concordati. L'obiettivo iniziale di ottenere ammortizzatori sociali non è stato raggiunto, ma si è comunque arrivati a un'intesa condivisa. Nessuna decisione definitiva sui licenziamenti è stata presa, e le parti continueranno a negoziare.
Non l'obiettivo fissato, ossia gli ammortizzatori sociali, ma un accordo condiviso è stato raggiunto. Fine della procedura per quanto riguarda il caso dell'alto marchio di moda di Alexander Mcqueen e dei suoi licenziamenti nelle tre sedi fra cui Novara. Ieri, giovedì 4 giugno, l'ultimo incontro. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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Rientrano i 54 esuberi previsti originariamente dall’azienda del gruppo Kering: era interessato anche lo stabilimento di Scandicci. Articolo completo https://www.t24economia.it/imprese-mercati/alexander-mcqueen-accordo-al-ministero-stop-ai-licenziamenti- facebook
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