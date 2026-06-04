Moda esuberi Kering | evitati i licenziamenti in Mcqueen

Notizia in breve

Oggi al Ministero del Lavoro si è concluso il confronto tra le sigle sindacali e il Gruppo Kering riguardo all’eccedenza di personale nei siti di Alexander McQueen. Durante l’incontro, è stato deciso di evitare i licenziamenti collettivi. Le parti hanno discusso le possibilità di ricollocamento e misure di accompagnamento per i lavoratori coinvolti. Non sono stati comunicati dettagli sui numeri o sulle tempistiche delle eventuali soluzioni alternative.