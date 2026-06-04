Moda esuberi Kering | evitati i licenziamenti in Mcqueen
Oggi al Ministero del Lavoro si è concluso il confronto tra le sigle sindacali e il Gruppo Kering riguardo all’eccedenza di personale nei siti di Alexander McQueen. Durante l’incontro, è stato deciso di evitare i licenziamenti collettivi. Le parti hanno discusso le possibilità di ricollocamento e misure di accompagnamento per i lavoratori coinvolti. Non sono stati comunicati dettagli sui numeri o sulle tempistiche delle eventuali soluzioni alternative.
Si è concluso oggi, presso il Ministero del Lavoro, il confronto tra le segreterie nazionali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil e il Gruppo Kering sulla gestione dell’eccedenza di personale dichiarata nei siti produttivi del marchio Alexander McQueen. Brand, quest'ultimo, che interessa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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