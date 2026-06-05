In Libano, Hezbollah ha aperto il fuoco contro le forze israeliane, respingendo un accordo di cessate il fuoco tra il governo di Beirut e Tel Aviv. La milizia sciita, vicina all’Iran, ha deciso di non rispettare l’intesa, continuando le ostilità. La decisione è stata comunicata senza ulteriori spiegazioni, e i combattimenti sono proseguiti nella regione.

Accordo respinto. La milizia sciita che rappresenta il "gioiello della corona" dell'asse filo-Iran, Hezbollah, boccia l'intesa di cessate il fuoco raggiunta fra il governo di Beirut e quello di Tel Aviv. E in Libano non si vede tregua all'orizzonte. Nonostante gli annunci ottimistici, le speranze di pace sono totalmente contraddette dai fatti. I razzi e i droni di Hezbollah continuano a martellare il nord di Israele, con le sirene di allarme che sono tornate a suonare appena pochi minuti dopo la visita del primo ministro israeliano Benjamin Netanyanu nell'area tartassata dai terroristi sciiti. Allo stesso tempo, le bombe israeliane non smettono di colpire il Sud del Paese dei cedri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - In Libano la regia degli ayatollah. Hezbollah spara sulla tregua

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Fronte Libano, razzi di Hezbollah e raid israeliani

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