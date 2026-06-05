In Floridiana l' evento Chianti DOCG Vista Mare – dalle Colline Toscane al Golfo più bello del mondo

Notizia in breve

A Floridiana si è svolto l’evento “Chianti DOCG Vista Mare”, che ha unito le colline toscane con il mare di Partenope. Durante la serata sono stati serviti calici di Chianti con vista sul Golfo, in un’atmosfera dedicata alla celebrazione del gusto e della convivialità. L’evento ha evidenziato il legame tra i territori simbolo dell’eccellenza italiana, con momenti di degustazione e condivisione.