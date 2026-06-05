In Floridiana l' evento Chianti DOCG Vista Mare – dalle Colline Toscane al Golfo più bello del mondo
A Floridiana si è svolto l’evento “Chianti DOCG Vista Mare”, che ha unito le colline toscane con il mare di Partenope. Durante la serata sono stati serviti calici di Chianti con vista sul Golfo, in un’atmosfera dedicata alla celebrazione del gusto e della convivialità. L’evento ha evidenziato il legame tra i territori simbolo dell’eccellenza italiana, con momenti di degustazione e condivisione.
Le colline toscane che incontrano il mare di Partenope, i calici di Chianti affacciati sul Golfo e una serata pensata per celebrare il gusto, la convivialità e il legame tra territori simbolo dell’eccellenza italiana. Sabato 6 giugno, a partire dalle 19.30 con chiusura all’1:00, Villa Floridiana. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Notizie e thread social correlati
Frana Petacciato in Molise tra le più grandi d'Europa, dalle colline al mare: ponti crollati e strade spezzateUna vasta frana si è verificata a Petacciato, nel Molise, causando danni significativi alle infrastrutture locali.
Moggi duro: «Bisogna rifare tutto dalle fondamenta! Nel 2006 avevamo il campionato più bello del mondo, oggi è tra i più brutti»Un noto ex dirigente del calcio italiano ha commentato la situazione attuale del campionato, affermando che sarebbe necessario ricostruire tutto...
Temi più discussi: Chianti DOCG Vista Mare: 150 etichette in degustazione a Napoli; Chianti DOCG Vista Mare – dalle Colline Toscane al Golfo più bello del mondo; Degustazione Chianti DOCG a Napoli alla Floridiana; Dal cuore della Toscana a Napoli: arriva Chianti DOCG Vista Mare.
Rinascita d'autore al Vomero tra cultura, arte, sapori e nuova linfa sociale per la Villa Floridiana tra via Cimarosa - dove ha riaperto l'ingresso dello storico viale principale - e via Falcone, nello storico quartiere collinare della città di Napoli, con il weeken facebook
Chianti DOCG Vista Mare: quando le colline toscane si affacciano sul Golfo di NapoliA Napoli il 6 giugno si svolge Chianti DOCG Vista Mare: 150 etichette in degustazione a Villa Floridiana tra Sangiovese, prodotti campani e panorama sul Golfo. gazzettadelgusto.it
Chianti DOCG Vista Mare, 150 etichette in degustazione a Villa FloridianaLe colline toscane incontrano il Golfo di Napoli in una serata dedicata al vino, alla convivialità e alle eccellenze del Made in Italy. Sabato 6 giugno Villa Floridiana, nel cuore del ... magazinepragma.com