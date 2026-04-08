Moggi duro | Bisogna rifare tutto dalle fondamenta! Nel 2006 avevamo il campionato più bello del mondo oggi è tra i più brutti

Un noto ex dirigente del calcio italiano ha commentato la situazione attuale del campionato, affermando che sarebbe necessario ricostruire tutto dalle basi. Ha ricordato che nel 2006 si disputava un torneo considerato tra i più belli del mondo, mentre oggi lo scenario appare molto diverso. La sua analisi si inserisce in un momento di riflessione generale sullo stato delle competizioni e sull’evoluzione del calcio nel Paese.

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