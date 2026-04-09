Frana Petacciato in Molise tra le più grandi d' Europa dalle colline al mare | ponti crollati e strade spezzate

Una vasta frana si è verificata a Petacciato, nel Molise, causando danni significativi alle infrastrutture locali. La frana si estende dalle colline fino al mare, provocando il crollo di ponti e la rottura di diverse strade. Si tratta di uno degli eventi di questo tipo più estesi in Europa, con conseguenze immediatamente visibili sulla viabilità e sull’ambiente circostante. Le autorità stanno monitorando la situazione e intervenendo per limitare i danni.

Italia divisa in due da una frana, tra le più grandi d’Europa. Autostrada A14, Statale 16 e linea ferroviaria Adriatica sono interrotte da due giorni a causa della frana di Petacciato, in Molise. Un fenomeno franoso complesso con un fronte lungo circa 2 chilometri, noto da oltre un secolo, che si è riattivato dopo il maltempo dei giorni scorsi. Viabilità dell’intera area tra Abruzzo, Molise e Puglia in ginocchio, anche a causa del crollo del ponte sul fiume Trigno lungo la Statale Adriatica, mentre la circolazione dei treni ripartirà gradualmente già da domani, 10 aprile. Frana Petacciato in Molise Verso la riapertura di linea ferroviaria e... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Frana Petacciato in Molise tra le più grandi d'Europa, dalle colline al mare: ponti crollati e strade spezzate Molise, Frana di Petacciato si riattiva da 110 anni: "Una delle più grandi in Europa", rischio isolamento Puglia - VIDEOLa riattivazione della frana è stata causata dall'ondata di maltempo abbattutasi sul litorale molisano che ha inoltre portato al crollo del ponte sul... La frana a Petacciato (Molise), il fronte più esteso d'Europa tra binari deformati e autostrade chiuse: "È emergenza nazionale"Circolazione ferroviaria sospesa, un tratto della A14 chiuso e stop alle lezioni. Temi più discussi: L’unica cosa da fare con la frana di Petacciato, in Molise; La frana di Petacciato, in Molise, si riattiva dopo 11 anni spezzando la dorsale adriatica; Frana di Petacciato, fronte lungo 4 km paralizza la viabilità: blocco rischia di isolare la Puglia; Frana di Petacciato: cause, tipo di dissesto e impatti su A14 e ferrovia. Frana Petacciato in Molise tra le più grandi d'Europa, dalle colline al mare: ponti crollati e strade spezzateItalia spaccata in due, la frana di Petacciato in Molise tra le più grandi d'Europa: verso la riapertura graduale della linea ferroviaria Adriatica ... virgilio.it La frana di Petacciato, in Molise, si riattiva dopo 11 anni spezzando la dorsale adriaticaIl fronte di oltre quattro chilometri è tornato a muoversi dopo giorni di piogge intense. Chiusi alcuni tratti dell’autostrada A14 e della linea ferroviaria adriatica, scuole chiuse nella provincia di ... wired.it La frana di Petacciato torna a “muoversi”: la dorsale adriatica è spezzata - facebook.com facebook Frana Petacciato, ancora problemi per treni e auto x.com