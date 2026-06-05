D all’Arena di Verona va in scena stasera alle 21.30 su Rai 1 Campioni del Mondo – Italy Loves Unesco, serata-evento condotta da Milly Carlucci. Nato per celebrare i 61 “patrimoni dell’umanità” italiani dichiarati dall’Unesco, il programma è uno spettacolo maestoso di musica, arte, cultura e tradizioni con grandissimi ospiti internazionali: dalla sacerdetossa del rock Patti Smith a Massimo Ranieri. Patti Smith resta senza parole: la sorpresa di Johnny Depp al concerto in suo onore X Leggi anche › Patti Smith a Venezia e l’omaggio a Pasolini Campioni del Mondo – Italy Loves Unesco stasera 5 giugno su Rai 1, gli ospiti del cast. In diretta... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In diretta su Rai 1 la serata-evento "Campioni del Mondo - Italy Loves Unesco" con tante stelle del pop e della lirica

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SCALETTA E INFO SANREMO 2026 SECONDA SERATA: ESIBIZIONE 15 CAMPIONI E SEMIFINALI NUOVE PROPOSTE

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Temi più discussi: Serata-evento Campioni del mondo - Italia loves Unesco; TGR Officina Italia - Campioni del mondo, Italia loves Unesco - in diretta su Rai 4K 06/06/2026 alle 00:08; Arriva un evento senza precedenti che celebra l’Italia come primo Paese al mondo per siti Unesco; Patti Smith, Domingo, Da Vinci & Co: Italia loves Unesco. E Gianni Morandi canta Caruso.

L’Arena di Verona ospita Campioni del Mondo – Italia Loves Unesco: un grande evento in diretta su Rai 1 per celebrare il primato UNESCO dell’Italia #ArenaDiVerona #CampioniDelMondo #ItaliaLovesUnesco #Unesco #CanzoneNapoletana #SalDaVinci x.com

Campioni del mondo su Rai 1: l'Italia dei record Unesco punta sulla canzone napoletanaVa in onda stasera, venerdì 5 giugno, in prima serata su Rai 1 la serata-evento Campioni del mondo - Italia loves Unesco. Viene celebrata la canzone napoletana patrimonio dell'umanità. gazzetta.it

Tante stelle del pop e delle lirica sono pronte a celebrare le eccellenze italiane fra musica e cucinaIn diretta su Rai 1 la serata-evento Campioni del Mondo - Italy Loves Unesco con tante stelle del pop e della lirica ... iodonna.it