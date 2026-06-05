Domani alle 21, il cortile del Museo San Pietro di Colle Val d’Elsa diventerà un teatro all’aperto per la rappresentazione di “In corto d’opera – La Traviata”. L’evento mira ad avvicinare il pubblico al melodramma senza rinunciare alla qualità artistica. La serata prevede una performance dedicata all’opera, con un’interpretazione dal vivo e un’atmosfera suggestiva nel cortile del museo. L’evento è aperto al pubblico.

Domani alle 21, il cortile del Museo San Pietro di Colle Val d’Elsa si trasformerà in un suggestivo teatro a cielo aperto per ospitare ‘ In corto d’opera – La Traviata ’, una proposta originale che punta ad avvicinare nuovo pubblico al melodramma senza rinunciare alla qualità artistica. Ne parliamo con il maestro Stefano Cencetti. Maestro, perché avete scelto la definizione "In corto d’opera"? "È una formula che richiama il linguaggio cinematografico del cortometraggio. L’idea è quella di proporre una versione concentrata dell’opera, capace di mantenere intatta la forza drammatica e musicale della Traviata, rendendola al tempo stesso più accessibile e adatta a uno spazio aperto come quello del Museo San Pietro ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ‘In corto d’opera – La Traviata’ domani al Museo San Pietro

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