Domani alle 17,30, nella Sala Bilenchi del Museo San Pietro a Colle, si svolgerà la presentazione del progetto ‘Sguardi condivisi’. L’iniziativa mira a sensibilizzare contro il bullismo e coinvolgerà il pubblico con interventi e attività dedicate. Nessun dettaglio su eventuali relatori o contenuti specifici sono stati comunicati. La partecipazione è aperta a tutti e l’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid.

Domani alle 17,30, nella Sala Bilenchi del Museo San Pietro a Colle, si terrà la presentazione ufficiale del progetto ‘Sguardi condivisi’, nato dalla collaborazione tra Selena Italy ETS - Donne in Rete per la Crescita Professionale e Personale e Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, con il patrocinio del Comune di Colle. Bullismo, cyberbullismo e isolamento rappresentano oggi un’emergenza che colpisce profondamente il benessere dei giovani e l’equilibrio delle loro famiglie. Per rispondere con efficacia a questa sfida nasce ‘Sguardi condivisi’, una rete di supporto contro il disagio giovanile che mette a disposizione servizi completamente gratuiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Colle dice no al bullismo! Museo San Pietro: domani progetto ‘Sguardi condivisi’

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