La grande opera in Villa Reale La Traviata al teatro di Corte
Forse non tutti lo sanno, ma il grande Giuseppe Verdi sarebbe dovuto venire a dirigere in pianta stabile al Duomo di Monza, di cui ad appena vent’anni aveva vinto il concorso per il nuovo “maestro di cappella e di canto che sia insieme anche organista”. Tutto bellissimo, se a Busseto, suo borgo natio, non si fosse scatenata una rivolta popolare che trattenne a viva forza l’ancor giovane ma già apprezzatissimo musicista. E questa sera, per il ciclo “La grande opera“, sarà un classico di Verdi, il titolo più rappresentato al mondo (24.284 recite, 6.435 produzioni), a debuttare al teatro di Corte della Villa Reale. La stagione “La grande opera“... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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