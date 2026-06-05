In Cina un professore di educazione fisica ha accolto e cresciuto quasi 300 ragazzi senza una famiglia | la storia di Bai Jian

Da orizzontescuola.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un professore di educazione fisica cinese ha cresciuto circa 300 ragazzi senza famiglia. Ogni mattina, il gruppo si sveglia alle 4.30 e corre più di 12 chilometri, indipendentemente dal tempo. La storia riguarda il suo impegno nel prendersi cura di questi giovani, che vivono senza genitori. La routine quotidiana e il sostegno offerto sono stati documentati nel tempo. La vicenda si concentra sulle azioni del professore e sulla vita dei ragazzi.

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Ogni mattina il buio avvolge ancora le strade quando il gruppo si alza alle 4.30 per affrontare oltre 12 chilometri di corsa, a prescindere dal meteo. Questa è la ferrea routine della “Dream Home”, una grande casa rifugio fondata da Bai Jian, 52 anni, insegnante di educazione fisica presso la Anshan No 2 Middle School nella provincia del Liaoning, in Cina. Come racconta il Corriere della Sera, in oltre trent’anni di carriera questo professore ha offerto un riparo sicuro, istruzione e pasti caldi a centinaia di ragazzi abbandonati o provenienti da contesti di grave miseria. Per mantenere la struttura, il docente ha impiegato il proprio stipendio, acceso prestiti personali e cercato secondi lavori. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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