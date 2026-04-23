Neffa | Bologna mi ha accolto e cresciuto

Neffa ha dichiarato di essere tornato a Bologna, città in cui è cresciuto e con cui ha mantenuto un legame stretto nel corso degli anni. L’artista ha sottolineato che Bologna lo ha accolto e contribuito alla sua crescita personale e artistica. Non sono stati forniti dettagli su eventuali progetti o iniziative legate a questo ritorno, ma il suo collegamento con la città rimane forte.

Aspetta ancora il sole, Neffa. Dice che è "tornato in città", nella Bologna "in cui è cresciuto" e "con cui è cresciuto". È affacciato dal terrazzo della Sala Rossa di Palazzo d’Accursio, palcoscenico privilegiato sopra il viavai tra piazza Maggiore e il Nettuno: lancia uno sguardo al cielo, le nuvole lasciano intravedere solo qualche raggio. Sorride e riceve la Turrita d’Argento dal sindaco Matteo Lepore, onorificenza prestigiosa per chi si è contraddistinto portando "un contributo al progresso culturale e sociale" della città. Lui, al secolo Giovanni Pellino, che si autodefinisce "cresciuto calcisticamente a Bologna, come si leggeva sugli album delle figurine", anche se quando è arrivato a otto anni veniva chiamato "marocchino".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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