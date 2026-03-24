Camaiore grosso incendio sul monte Moneta | densa colonna di fumo vigili del fuoco in azione

Nella giornata di oggi, martedì 24 marzo, si è sviluppato un incendio nel pomeriggio sul monte Moneta, situato nel territorio comunale di Camaiore. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno lavorando per domare le fiamme. Una colonna di fumo si è alzata dall’area interessata, visibile a lunga distanza. La situazione resta sotto controllo mentre le operazioni di spegnimento sono in corso.

Camaiore (Lucca), 24 marzo 2026 – Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi, martedì 24 marzo, sul monte Moneta, nel territorio comunale di Camaiore. Le fiamme si sono propagate rapidamente, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca. Il rogo sta interessando in particolare la zona ai piedi del monte, nell’area di via delle Capanne, dove alcune abitazioni e edifici vicini risulterebbero minacciati dalle fiamme. L'incendio interessa la zona di via delle Capanne Dopo la segnalazione al 112, i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per domare l’incendio. Sul posto è presente anche la polizia locale. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause all’origine del rogo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Camaiore, grosso incendio sul monte Moneta: densa colonna di fumo, vigili del fuoco in azione Articoli correlati Camaiore, incendio sul Monte Moneta: fiamme sul crinaleCAMAIORE – Un vasto incendio sul Monte Moneta a Camaiore è divampato nelle prime ore del pomeriggio di oggi (24 marzo). Leggi anche: Spaventoso incendio con alta colonna di fumo nero: l'intervento dei Vigili del fuoco