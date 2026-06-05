Un accordo tra Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico consente di completare un’operazione da 10 miliardi di euro. Con questa transazione, Del Vecchio potrà acquistare le quote dei fratelli, salendo al 37,5%, e mantenere il controllo di un gruppo che possiede Essilor Luxottica, Mps, Generali e Unicredit. La firma dell’accordo permette di procedere con l’acquisto delle quote, consolidando la posizione del gruppo nel settore.

Alla fine, dopo lettere, diffide, ricorsi, avvocati, assemblee impugnate e schermaglie consumate fra Milano e il Lussemburgo, è arrivata la parola più preziosa nei grandi patrimoni familiari: pace. A stipularla Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico sotto la regia della madre, Nicoletta Zampillo ultima moglie di Leonardo Del Vecchio. l’accordo spiana la strada a Leonardo Del Vecchio verso la maggioranza assoluta di Delfin, la cassaforte di famiglia. Vuol dire controllare un impero globale. La holding oggi vale circa 42 miliardi e che custodisce non soltanto il controllo di Essilor Luxottica, ma anche partecipazioni strategiche in Generali, Monte dei Paschi di Siena e Unicredit. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - In casa Del Vecchio scoppia una pace dorata

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Pace in casa Delfin: Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico chiudono il contenzioso giudiziario. Ritirate le cause legali, si sblocca il riassetto da 10 miliardi della holding che controlla EssilorLuxottica, Generali e UniCredit. x.com

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