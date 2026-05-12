A Miami svelata la statua dorata di Trump alta 6 metri e scoppia la polemica sul Vitello d’oro

A Miami è stata inaugurata una statua dorata alta sei metri raffigurante Donald Trump, posizionata presso il golf club della sua proprietà. La statua è stata ufficialmente presentata al pubblico e si trova nel complesso del Trump National Doral, situato nei pressi della città. La scultura ha suscitato discussioni e reazioni tra coloro che vi hanno assistito, anche a causa del suo grande valore simbolico e delle reazioni che ha generato.

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Una gigantesca statua dorata di Donald Trump è stata ufficialmente inaugurata presso il Trump National Doral, il golf club del presidente degli Stati Uniti situato nei pressi di Miami. L’opera monumentale, soprannominata Don Colossus, ritrae il presidente con il pugno destro alzato, un gesto che richiama l’attentato subito a Butler, in Pennsylvania, durante la campagna elettorale del 2024. La scultura è stata realizzata da Alan Cottrill, artista noto per aver creato anche la statua di Thomas Edison esposta al Campidoglio a Washington DC. L’opera è alta circa 4,5 metri, poggia su un piedistallo di quasi 2 metri, superando complessivamente i 6 metri di altezza totale.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - A Miami svelata la statua dorata di Trump alta 6 metri (e scoppia la polemica sul Vitello d’oro) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Miami: svelata statua dorata di Trump, finanziata da crypto investitori? Domande chiave Chi sono gli investitori crypto che hanno pagato la scultura? Perché alcuni evangelici si oppongono all'inaugurazione del monumento?... Una statua dorata, il jet presidenziale ‘parcheggiato’ nell’atrio e una replica dello Studio Ovale: svelata la nuova biblioteca di Trump a MiamiUn colossale grattacielo destinato a dominare lo skyline della Biscayne Bay, con tanto di maxi bandiera americana al led e coronato... Argomenti più discussi: Mega statua dorata di Trump svelata nel suo resort di Miami; A Miami con un nuovo look: la livrea speciale di Visa Cash App Racing Bulls; Mega statua dorata di Trump svelata nel suo resort di Miami; L’ADIGE.IT * ATTUALITÀ: MEGA STATUA DORATA DI TRUMP SVELATA NEL SUO RESORT DI MIAMI. #RelataRefero #USA: una statua dorata di #Trump, alta come un edificio di due piani e del valore di circa 450.000 dollari, è stata svelata al Trump National Doral Miami e benedetta del pastore evangelico Mark Burns. Siamo ormai oltre il ridicolo... tio.ch/dal- x.com Formula E GEN4 svelata con Dodds nel calendario 2027 e cambiamenti nel formato della gara reddit Mega statua dorata di Trump svelata nel suo resort di MiamiUn'imponente statua dorata di Donald Trump, alta come un palazzo di due piani e del valore di quasi mezzo milione di dollari, è stata svelata presso il campo da golf del presidente a Doral, in Florida ... ansa.it