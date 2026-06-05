Il presidente russo ha risposto che solo Dio può sapere se resterà in carica fino al 2036. Nel frattempo, l’economia russa sfida le sanzioni occidentali. In Ucraina, il presidente ha scritto una lettera aperta chiedendo un incontro con il collega russo per discutere la fine del conflitto iniziato nel 2022. Non ci sono state conferme di un eventuale colloquio tra i due leader.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha proposto un incontro personale con il russo Vladimir Putin in una lettera aperta in cui chiede colloqui per porre fine alla guerra che va avanti dal 2022. Non si è fatta attendere la risposta del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov: “Zelensky può venire a Mosca se desidera incontrare Putin”. Il leader russo attualmente si trova a San Pietroburgo per un forum economico internazionale, dove ha annunciato, tra le altre cose, il rafforzamento delle difese aeree per contrastare i recenti attacchi dei droni ucraini. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

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© Notizie.com - In carica fino al 2036? La risposta di Putin sul suo futuro politico mentre l’economia russa sfida l’Occidente: “Solo Dio può saperlo”

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