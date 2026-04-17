L’economia russa verso il crollo a due cifre | l’allarme dell’accademico Nigmatulin che evita di citare Putin e l’Ucraina

Durante il Forum Economico di Mosca, un accademico ha lanciato un allarme sulla possibile contrazione dell’economia russa, prevedendo una diminuzione a due cifre nel prossimo futuro. La sua analisi ha attirato l’attenzione sulla situazione economica nazionale, suscitando reazioni tra gli esperti e le autorità. La discussione si è concentrata su dati e proiezioni ufficiali, senza coinvolgere figure politiche o eventi specifici.

L’ intervento dell’accademico Robert Nigmatulin al Forum Economico di Mosca ha scosso la propaganda ufficiale. Bisogna dirlo: non è la critica di un analista occidentale, ma l’analisi impietosa di uno scienziato russo e membro del Presidium dell’Accademia delle Scienze ( RAS ) che descrive un Paese sull’orlo di un crollo a due cifre. Il suo discorso, diventato rapidamente virale soprattutto negli ambienti antagonisti al Cremlino, delinea una Russia strutturalmente fragile. Un duro colpo che però compie un equilibrismo politico studiato, denunciando il disastro senza mai puntare il dito contro Vladimir Putin e la guerra in Ucraina. La radiografia di Nigmatulin.🔗 Leggi su Open.online La Russia crolla: la guerra di Putin in Ucraina gli si ritorce contro Notizie correlate Funzionari e imprenditori avvertono Putin: l’economia russa potrebbe arrancare tra qualche meseLe voci sul tracollo dell’economia russa a seguito dell’invasione in Ucraina sono tutt’altro che infondate. Ucraina 2022-2026 – Il costo della guerra: l’Ucraina tra ricostruzione e futuro dell’economia588 miliardi di dollari: a tanto potrebbe ammontare, come minimo, il costo di ricostruzione dell’Ucraina postbellica secondo la Banca Mondiale. Contenuti e approfondimenti L’economia russa verso il «crollo a due cifre»: l’allarme dell’accademico Nigmatulin (che evita di citare Putin e l’Ucraina)Un monito senza precedenti lanciato durante il Forum Economico di Mosca, delineando i contorni di un dissenso interno L'articolo L’economia russa verso il «crollo a due cifre»: l’allarme dell’accademi ... msn.com L’economia russa che frena è il vero nemico di PutinIl presidente Putin deve essere conscio dei problemi interni che si stanno ingrandendo con il proseguire della guerra: basti vedere, a una fermata dell’autobus nel centro di Mosca, un grande cartello ... ilmessaggero.it