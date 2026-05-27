La Cina ha bloccato la realizzazione del gasdotto Power of Siberia 2, progetto volto a rafforzare le forniture di gas naturale dalla Russia. Questa decisione avviene mentre il rapporto tra Mosca e Pechino si presenta come un’alleanza strategica, considerata da alcuni come una convenienza reciproca contro l’Occidente. La partnership tra i due paesi si basa su interessi condivisi, ma non implica un’unione permanente.

? Punti chiave Come può la Cina usare la Russia per dominare il mondo?. Perché Pechino ha bloccato la costruzione del gasdotto Power of Siberia 2?. Cosa spinge Trump a voler limitare l'influenza della Corte Penale Internazionale?. Quali rischi corre l'Europa se Cina e USA stringono accordi segreti?.? In Breve Mykhailo Savva evidenzia divergenze tra visione bipolare cinese e multipolare russa.. Pechino rimanda decisione gasdotto Power of Siberia 2 creando delusione in Putin.. Trump propone collaborazione con Xi Jinping per limitare Corte penale internazionale.. Guerra in Ucraina dal 2022 aumenta subordinazione economica russa verso Pechino..... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Putin e Cina: l’alleanza contro l’Occidente è solo una convenienza

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Le ALLEANZE RUSSE si stanno DISINTEGRANDO (vi dico perché)

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