In bici con l’Unione Valli e Delizie Inaugura il percorso turistico
Un nuovo percorso ciclabile sarà ufficialmente aperto oggi, permettendo ai visitatori di esplorare il territorio in bicicletta. La strada si estende per diversi chilometri, collegando punti di interesse storico e naturalistici. L’inaugurazione prevede una cerimonia con rappresentanti locali e operatori del settore turistico. Il tracciato è stato realizzato con materiali ecocompatibili e si sviluppa lungo sentieri già esistenti, migliorando l’accessibilità e la sicurezza per i ciclisti.
A bordo di una bicicletta per visitare il territorio e scoprirne la sua bellezza. Sarà inaugurato domani il nuovo percorso cicloturistico ‘In bici tra Valli e Delizie’, promosso dal Consorzio Visit Ferrara insieme ai comuni dell’Unione Valli e Delizie, dopo che ha visto il suo rinvio a causa del maltempo. L’appuntamento è fissato alle 9.30 con ritrovo nella Delizia Estense di Benvignante, dove si terrà il taglio del nastro alla presenza delle autorità locali. Da qui prenderà il via un’esperienza che va oltre il momento inaugurale, offrendo un primo assaggio di un progetto più ampio, pensato per valorizzare il territorio attraverso una forma di turismo sostenibile, accessibile e sempre più centrale nelle scelte dei viaggiatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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