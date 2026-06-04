‘In bici tra Valli e Delizie’ nuovo percorso cicloturistico tra visite guidate e buon cibo

È stato inaugurato un nuovo percorso cicloturistico che collega le Valli e le Delizie. Il tragitto prevede visite guidate e soste in locali per assaggiare specialità locali. L’itinerario si snoda attraverso aree naturali e paesaggi rurali, offrendo un’esperienza di scoperta lenta e immersiva. La proposta si rivolge a ciclisti interessati a un itinerario che combina natura, cultura e gastronomia. La mappa del percorso è stata presentata ufficialmente nelle ultime settimane.

Un territorio da scoprire con lentezza, lasciandosi guidare dal ritmo della pedalata e dalla bellezza del paesaggio. È questo lo spirito di ‘In bici tra Valli e Delizie’, il nuovo percorso cicloturistico promosso dal Consorzio Visit Ferrara insieme ai Comuni dell’Unione Valli e Delizie - Argenta. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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