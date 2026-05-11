‘In bici tra Valli e Delizie’ nasce il percorso cicloturistico tra dimore storiche e natura

È stato presentato un nuovo percorso cicloturistico che attraversa diverse valli e aree naturali, collegando dimore storiche e paesaggi rurali. Il tracciato invita i visitatori a esplorare il territorio in modo lento e rilassato, mantenendo un ritmo di pedalata che permette di ammirare da vicino le bellezze naturali e architettoniche della zona. L'iniziativa si rivolge a chi cerca un’esperienza all’aria aperta tra natura e storia.

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Un territorio da scoprire con lentezza, lasciandosi guidare dal ritmo della pedalata e dalla bellezza del paesaggio. È questo lo spirito di ‘In bici tra Valli e Delizie’, il nuovo percorso cicloturistico promosso dal Consorzio Visit Ferrara insieme ai Comuni dell’Unione Valli e Delizie (Argenta.🔗 Leggi su Ferraratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate In bici tra valli e delizie, partono gli itinerariSi avvicina l’apertura completa delle Valli di Argenta e, con l’inizio della primavera, torna il momento ideale per il percorso "In bici tra valli e... Il Festival “Le Dimore della Musica” entra nel vivo tra le dimore storiche di Vicenza e PadovaAvviata il 19 aprile a Villa Rosa di Tramonte di Teolo, entra ora nel vivo la seconda edizione de Le Dimore della Musica, la rassegna che fino al 7... Argomenti più discussi: In bici tra Valli e Delizie. Sabato 16 maggio Ferrara inaugura un percorso da scoprire; Nasce In bici tra Valli e Delizie; Cicloturismo a Ferrara: pedalare tra Delta del Po e dimore estensi; ‘In bici tra Valli e Delizie’, nasce il percorso cicloturistico tra dimore storiche e natura.