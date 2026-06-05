In Argentina un femminicidio è diventato un caso nazionale
In Argentina, il corpo smembrato di una ragazza di 14 anni è stato ritrovato, scatenando un'ampia mobilitazione. La polizia ha aperto un’indagine per femminicidio e violenza sessuale. Il caso ha suscitato reazioni a livello nazionale, con richieste di giustizia. Il governo ha annunciato misure di sicurezza e campagne di sensibilizzazione. La famiglia della vittima ha chiesto risposte e si aspetta che vengano identificati e arrestati i responsabili.
Il corpo della 14enne Agostina Vega è stato trovato smembrato, mentre il governo di Javier Milei smantella i programmi per le vittime di violenza di genere In Argentina il femminicidio della 14enne Agostina Vega sta causando grosse proteste in tutto il paese, associate a quelle che 11 anni fa proprio in Argentina portarono alla creazione del movimento femminista Ni una menos (“Non una di meno”). Hanno anche riportato l’attenzione sulle misure del governo del presidente ultraliberista Javier Milei per smantellare i programmi di sostegno alle donne vittime di violenza di genere. Vega era scomparsa lo scorso 23 maggio, dopo aver passato un pomeriggio con la famiglia. 🔗 Leggi su Ilpost.it
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