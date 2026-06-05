In Argentina un femminicidio è diventato un caso nazionale

Notizia in breve

In Argentina, il corpo smembrato di una ragazza di 14 anni è stato ritrovato, scatenando un'ampia mobilitazione. La polizia ha aperto un’indagine per femminicidio e violenza sessuale. Il caso ha suscitato reazioni a livello nazionale, con richieste di giustizia. Il governo ha annunciato misure di sicurezza e campagne di sensibilizzazione. La famiglia della vittima ha chiesto risposte e si aspetta che vengano identificati e arrestati i responsabili.