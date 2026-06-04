Migliaia di persone sono scese in piazza in Argentina per protestare contro l’omicidio di una quattordicenne avvenuto a Córdoba. La vittima, identificata come Agostina Vega, è stata trovata morta in circostanze ancora da chiarire. La manifestazione ha visto partecipazioni di cittadini e associazioni, che chiedono giustizia e misure più efficaci contro la violenza di genere. La polizia ha mantenuto il controllo durante le proteste, che si sono svolte senza incidenti.

Proteste in Argentina per l’omicidio della quattordicenne Agostina Vega, nella città centrale di Córdoba. La ragazza era arrivata a casa di un amico di famiglia la sera del 23 maggio, con l’intenzione di prendere un regalo per sua madre. Invece, secondo i primi risultati dell’autopsia, è stata aggredita sessualmente e impiccata, e il suo corpo è stato smembrato con un coltello da cucina. I suoi resti sono stati ritrovati sabato in un canale di scolo, una settimana dopo la sua scomparsa, mentre le veglie nella sua provincia natale sfociavano in scontri con la polizia. L’indignazione si è diffusa in tutto il Paese e mercoledì migliaia di manifestanti si sono radunati per la manifestazione annuale di Non una di meno nel centro di Buenos Aires. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Argentina, migliaia in piazza per il femminicidio di una 14enne

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