Bevi fino a sballarti? sabato sera shot e contachilometri | perché il binge drinking è diventato un caso nazionale
Sabato sera, alcuni giovani sono stati trovati a consumare numerosi shot di alcolici in modo eccessivo, con il contachilometri che segnava numeri elevati. Il fenomeno del binge drinking è diventato un tema di discussione a livello nazionale, con il Piano Nazionale della Prevenzione che lo considera un problema strutturale. L’attenzione si concentra sull’aumento di casi di consumo smodato di alcol tra i giovani e sulle iniziative per contrastarlo.
Non una semplice menzione, ma un indicatore strutturale. Il Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031 – approvato in Conferenza Stato-Regioni nel marzo 2026 – dedica per la prima volta una attenzione analitica al consumo di alcol per singola occasione tra i giovanissimi, inserendolo tra i parametri che misureranno il successo o il fallimento delle politiche sanitarie nei prossimi sei anni. La scelta, leggendo il documento, non nasce da un generico “moral panic”, ma da un’inversione di tendenza che gli epidemiologi hanno iniziato a registrare ormai da qualche anno. Il Piano lo spiega nel Macro-obiettivo M02 (“Dipendenze e problemi... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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