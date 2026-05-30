Bevi fino a sballarti? sabato sera shot e contachilometri | perché il binge drinking è diventato un caso nazionale

Notizia in breve

Sabato sera, alcuni giovani sono stati trovati a consumare numerosi shot di alcolici in modo eccessivo, con il contachilometri che segnava numeri elevati. Il fenomeno del binge drinking è diventato un tema di discussione a livello nazionale, con il Piano Nazionale della Prevenzione che lo considera un problema strutturale. L’attenzione si concentra sull’aumento di casi di consumo smodato di alcol tra i giovani e sulle iniziative per contrastarlo.