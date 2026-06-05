Imu Tari e multe | il Comune avvia l' iter per aderire alla Rottamazione quinquies

Il Comune di Pescara ha iniziato le procedure per aderire alla Rottamazione quinquies, una misura che permette ai contribuenti di sanare i debiti relativi a Imu, Tari e multe stralciando sanzioni e interessi. Questa iniziativa mira a facilitare il pagamento di somme pendenti, offrendo la possibilità di regolarizzare le posizioni debitorie. La procedura coinvolge l’approvazione di specifici atti amministrativi e la comunicazione ufficiale ai contribuenti interessati.

Il Comune di Pescara ha avviato l'iter per aderire alla cosiddetta "rottamazione quinquies", la misura che consentirà ai contribuenti di regolarizzare debiti relativi a Imu, Tari e sanzioni del Codice della strada beneficiando dello stralcio di sanzioni e interessi. Ad annunciarlo è l'assessore. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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