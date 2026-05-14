La nuova procedura di rottamazione quinquies permette di estinguere diverse tipologie di debiti, tra cui Imu, Tari, multe stradali e rette scolastiche. Questa misura si applica anche ai debiti contratti con i Comuni, ampliando così le possibilità di definizione delle pendenze per i cittadini. La legge stabilisce i criteri di accesso e i termini per aderire, offrendo ai contribuenti la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni fiscali e amministrative.

Imu, Tari, multe stradali, rette scolastiche. La rottamazione quinquies si allarga anche ai debiti con i Comuni. È stato approvato in Commissione Finanza al Senato un emendamento al decreto fiscale, che fa rientrare nella sanatoria anche i tributi locali e le sanzioni amministrative e multe stradali. Milioni di cittadini potranno dunque regolarizzare vecchie pendenze, pagando soltanto il capitale dovuto, senza interessi, sanzioni e aggi di riscossione. Ma ci sono dei tempi da rispettare e nulla è “automatico”. E il primo passo, quello decisivo, spetta ai Comuni. Quali debiti rientrano nella rottamazione quinquies: Imu, Tari, multe e tributi locali. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Rottamazione quinquies, dentro anche Imu, Tari e multe: chi può aderire e quanto si risparmia

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