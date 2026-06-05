Chi affitta un immobile a canone concordato può beneficiare di una riduzione dell’Imu. La riduzione si applica a chi utilizza questa formula di affitto e si ottiene presentando specifica documentazione all’ente locale competente. La riduzione può variare in base alle normative regionali e comunali, e le modalità di richiesta differiscono a seconda delle procedure amministrative adottate. Non sono previsti requisiti specifici oltre alla dimostrazione dell’uso del canone concordato.

Gestire un immobile in Italia oggi significa fare i conti con un socio di minoranza che non dorme mai: il fisco. Ma esiste uno strumento che permette di alleggerire drasticamente il peso delle imposte senza violare alcuna norma. Il contratto a canone concordato (Legge 4311998) non è solo una scelta di buon senso per chi cerca inquilini stabili, ma è soprattutto una strategia di risparmio fiscale che permette di abbattere l’Imu e di godere di una tassazione sui redditi quasi dimezzata rispetto al mercato libero. Lo sconto Imu del 25%: un beneficio universale senza confini geografici. Il primo e più tangibile vantaggio per chi sceglie il canone concordato risiede nella tassazione locale, l’Imu (Imposta Municipale Propria). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Imu più bassa per chi affitta un immobile a canone concordato: a chi spetta lo sconto e come ottenerlo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Imu più bassa per affitti lunghi, Santa Margherita conferma

Notizie e thread social correlati

Bonus moto 2026, al via le prenotazioni on line: a chi spetta e come ottenerloA partire dalle ore 12 di mercoledì 18 marzo, sono state aperte le prenotazioni online per il bonus moto 2026.

Bonus bollette 2026 Arera: fino a 115 euro, a chi spetta e come ottenerloÈ stato annunciato il bonus bollette 2026 da Arera, un aiuto economico che può arrivare fino a 115 euro per le famiglie.

Temi più discussi: Affitti sostenibili, Modena al top: Ora i sindaci abbassino l’Imu; Le asimmetrie del Transfer Pricing: profili di rischio tra pianificazione fiscale aggressiva e sanzioni penali-tributarie; Nuova rottamazione quinquies e tasse locali: la novità; TARI fin oltre 600 euro: le città più e meno care.

Chopper con la taglia più bassa è una grande barzelletta ricorrente reddit

Imu, la tassa è una lotteria: la più cara a Roma e Milano, a Palermo si paga poco. La classificaLa metà del mese è infatti la data entro cui versare il saldo dell'imposta municipale sugli immobili dovuta sulle seconde case, su quelle di lusso, sugli immobili commerciali, sulle aree edificabili e ... repubblica.it

Esenzione Imu per comodato d’uso gratuito, chi ha diritto allo sconto del 50% nel 2026Come funziona la riduzione Imu per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito e quali condizioni devono essere rispettate ... quifinanza.it