Imu più bassa per chi affitta un immobile a canone concordato | a chi spetta lo sconto e come ottenerlo

Da ilfattoquotidiano.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Chi affitta un immobile a canone concordato può beneficiare di una riduzione dell’Imu. La riduzione si applica a chi utilizza questa formula di affitto e si ottiene presentando specifica documentazione all’ente locale competente. La riduzione può variare in base alle normative regionali e comunali, e le modalità di richiesta differiscono a seconda delle procedure amministrative adottate. Non sono previsti requisiti specifici oltre alla dimostrazione dell’uso del canone concordato.

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Gestire un immobile in Italia oggi significa fare i conti con un socio di minoranza che non dorme mai: il fisco. Ma esiste uno strumento che permette di alleggerire drasticamente il peso delle imposte senza violare alcuna norma. Il contratto a canone concordato (Legge 4311998) non è solo una scelta di buon senso per chi cerca inquilini stabili, ma è soprattutto una strategia di risparmio fiscale che permette di abbattere l’Imu e di godere di una tassazione sui redditi quasi dimezzata rispetto al mercato libero. Lo sconto Imu del 25%: un beneficio universale senza confini geografici. Il primo e più tangibile vantaggio per chi sceglie il canone concordato risiede nella tassazione locale, l’Imu (Imposta Municipale Propria). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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