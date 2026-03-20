Bonus bollette 2026 Arera | fino a 115 euro a chi spetta e come ottenerlo

È stato annunciato il bonus bollette 2026 da Arera, un aiuto economico che può arrivare fino a 115 euro per le famiglie. La misura mira a supportare chi affronta i rincari energetici e prevede modalità specifiche per richiederlo. La distribuzione del contributo è gestita dall’autorità e si rivolge a determinate categorie di utenti. La domanda può essere presentata secondo le procedure stabilite dall’ente competente.

Arriva il bonus bollette 2026 Arera, un contributo straordinario fino a 115 euro pensato per aiutare le famiglie contro il caro energia. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ha dato il via libera alle modalità operative, rendendo finalmente concreta una misura molto attesa. Il contributo sarà erogato direttamente in bolletta, senza necessità di presentare domanda, e rappresenta un sostegno immediato per chi è già in difficoltà economica. A chi spetta il bonus bollette 2026 Arera Il bonus bollette 2026 è destinato ai clienti domestici che risultavano già beneficiari del bonus sociale elettrico alla data del 21 febbraio 2026, giorno di entrata in vigore del decreto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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