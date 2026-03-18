A partire dalle ore 12 di mercoledì 18 marzo, sono state aperte le prenotazioni online per il bonus moto 2026. Questa misura riguarda gli incentivi destinati all’acquisto di scooter e motocicli elettrici o ibridi. Le richieste potranno essere inviate attraverso la piattaforma dedicata, che sarà attiva a partire da questa data. Il bonus è riservato a chi intende acquistare veicoli con queste caratteristiche.

Via al bonus moto 2026. Dalle ore 12 di mercoledì 18 marzo si aprono le prenotazioni per gli incentivi destinati all’acquisto di scooter e motocicli elettrici o ibridi. La procedura è riservata ai concessionari, che devono registrarsi sulla piattaforma del ministero delle Imprese e del Made in Italy, con gestione affidata a Invitalia. La misura rientra nell’ecobonus ed è finalizzata a incentivare la diffusione di veicoli meno inquinanti. Si tratta dell’ultimo anno previsto dal piano di finanziamento stabilito con la legge di Bilancio 2021. A chi spetta e come funziona. Il contributo è destinato sia a persone fisiche sia a società, con un limite massimo di 500 veicoli intestati allo stesso codice fiscale o partita Iva. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bonus moto 2026, al via le prenotazioni on line: a chi spetta e come ottenerlo

Articoli correlati

Decreto bollette, bonus 2026 da 115 euro: a chi spetta e come ottenerlo(Adnkronos) – Il governo vara un nuovo decreto bollette 2026 che, parola della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con i nuovi bonus “garantirà...

Leggi anche: Ecobonus moto 2026 da 4mila euro, via alle prenotazioni: come ottenerlo

Contenuti utili per approfondire Bonus moto

Temi più discussi: Scooter e moto 2026, prenotazione ecobonus al via da oggi: fino a 4mila euro di incentivo; Bonus moto e motorini al via, fino a 4 mila euro di incentivi: a chi spetta; Bonus per moto e scooter da oggi, fino a 4mila euro: vale solo per 7 categorie; Ecobonus, al via le domande per ciclomotori e motocicli elettrici o ibridi: fino a 4mila euro di incentivi, ecco come fare.

Bonus 2026 per moto e motorini, via libera: fino a 4mila euro di incentivo. Chi ci guadagnaVia libera al bonus 2026 per moto e motorini. A partire da oggi, mercoledì 18 marzo 2026, dalle ore 12, prendono il via le prenotazioni per accedere agli ... affaritaliani.it

Bonus moto e motorini al via, fino a 4.000 euro di contributi: requisiti, chi può richiederlo e come fare domandaPartiranno da oggi, mercoledì 18 marzo, le prenotazioni per l'ecobonus per ciclomotori e motocicli. L'incentivo, spiega il Mimit, è rivolto a chi acquista veicoli ... ilmessaggero.it

Bonus moto e motorini 2026: oggi il via agli incentivi – Chi ne ha diritto e come fare domanda Dalle 12 i concessionari possono fare richiesta per chi acquista un veicolo nuovo, ibrido o elettrico - facebook.com facebook

Bonus moto e motorini, da oggi al via: fino a 4mila euro per acquistare un veicolo elettrico o ibrido x.com