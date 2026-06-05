Una tromba marina si è formata al largo di Camaiore, visibile come una colonna grigia che scende dalle nuvole e si estende fino al mare. L’evento si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, attirando l’attenzione di residenti e bagnanti. La colonna, di forma sottile e spirale, si è mantenuta in movimento per alcuni minuti prima di dissolversi. Non sono stati segnalati danni o incidenti collegati alla tromba marina.

Lido di Camaiore, 5 giugno 2026 – Una sottile colonna grigia che scende dalle nuvole fino a toccare il mare, come una gigantesca spirale sospesa tra cielo e acqua. È l'immagine spettacolare e al tempo stesso inquietante che stamani ha fatto sobbalzare residenti e turisti lungo la costa versiliese. Una tromba marina si è infatti formata al largo di Lido di Camaiore ed è stata immortalata in alcune fotografie pubblicate sulla pagina Facebook Meteo Nord Ovest Toscana. Il vortice, ben visibile dalla costa, ha suscitato curiosità e preoccupazione. “Si vedeva anche da Pietrasanta, ma per fortuna si è ‘rotta’”, commenta Manuela sotto il post. “Fa paura solo a vederla, speriamo bene”, scrive un altro utente, mentre una signora tira un sospiro di sollievo: “Per fortuna si è sfogata in mare”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Impressionante tromba marina al largo di Camaiore

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