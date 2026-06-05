Imprese conclusa l’edizione 2026 di ‘Vivi 3 giorni da manager’
Si è conclusa l'edizione 2026 di ‘Vivi 3 giorni da manager’ presso il Centro di Formazione Lidl Italia, in Via Avvocato Augusto Ruffo. L’evento ha coinvolto partecipanti provenienti da diverse aziende, che hanno seguito un programma di formazione e workshop. La manifestazione si è svolta nell’arco di tre giorni, con sessioni dedicate a tematiche di leadership, gestione e sviluppo professionale. Non sono stati annunciati ulteriori incontri o edizioni future.
(Adnkronos) – Si è svolto presso il Centro di Formazione Lidl Italia, in Via Avvocato Augusto Ruffo 25 ad Arcole (VR), l’evento conclusivo dell’XI edizione di “Vivi 3 giorni da manager”, il progetto promosso da Manageritalia Veneto che offre a studenti universitari e neolaureati dell’Università di Verona, dell’Università di Padova, dell’Università Ca ’Foscari di Venezia. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. Manageritalia, +8,1% donne dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestione. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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