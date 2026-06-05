Imprese conclusa l’edizione 2026 di ‘Vivi 3 giorni da manager’

Notizia in breve

Si è conclusa l'edizione 2026 di ‘Vivi 3 giorni da manager’ presso il Centro di Formazione Lidl Italia, in Via Avvocato Augusto Ruffo. L’evento ha coinvolto partecipanti provenienti da diverse aziende, che hanno seguito un programma di formazione e workshop. La manifestazione si è svolta nell’arco di tre giorni, con sessioni dedicate a tematiche di leadership, gestione e sviluppo professionale. Non sono stati annunciati ulteriori incontri o edizioni future.