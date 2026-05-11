Da Franco Pepe a Daniele Ciniglio | conclusa con successo la prima edizione dell’UpStories Festival

Si è conclusa con successo la prima edizione dell’UpStories Festival, un evento che ha coinvolto diverse generazioni attraverso una serie di attività e incontri. Durante il fine settimana, sono stati presenti figure del settore e appassionati, creando un’atmosfera di scambio e confronto. La manifestazione si è svolta in diverse location della città, offrendo spazi per il dialogo e momenti di aggregazione tra i partecipanti, giovani e meno giovani.

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Tempo di lettura: 3 minuti di Tracy Di Piro Un fine settimana all’insegna dell’aggregazione, del dialogo, del confronto intergenerazionale grazie alle varie attività che si sono articolate in seno all’UpStories Festival. La mattinata del 9 maggio 2026 si è aperta con YoungNe(X)t- Giovani a confronto: nella Sala “Donne della Costituente” di Palazzo Mazziotti (Caiazzo) si sono confrontate le realtà associative presenti nel territorio della provincia di Caserta, Futuramente APS, Wake Up Uagliù, Nuova Alba, Ammuina, Giovani Insieme San Prisco, Nuova Era San Prisco, Fuori Onda, Nuovo Agire, Giovani-Valori-Futuro e Pivot APS, in merito al valore della partecipazione attiva, della cooperazione e del protagonismo giovanile.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Da Franco Pepe a Daniele Ciniglio: conclusa con successo la prima edizione dell’UpStories Festival ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Torneo di padel degli architetti, conclusa la prima edizioneSi è conclusa la prima edizione dell’ArchiAG Padel Cup, il torneo di padel organizzato dall’Ordine degli architetti e riservato agli iscritti. Si è conclusa a Roma la prima edizione di Fuori CampoUn programma di incubazione di progetti cinematografici, promosso da CNA di Roma – Cinema e Audiovisivo in collaborazione con SIAE – Società Italiana... Argomenti più discussi: La mia lettera aperta a Stefano Pepe, papà di Franco, che ci guarda da lassù; Scuola per pizzaioli, proposta di Franco Pepe al Governo Meloni; ‘Pucynara’, la pizza del maestro Franco Pepe per Pietrelcina; Franco Pepe, famosi nel mondo per la pizza ma la figura del pizzaiolo non esiste. RADIO TV SARDEGNA INTERNATIONAL S.R.L - Results on X | Live Posts & Updates x.com Ristoranti per chi è schizzinoso? reddit Franco Pepe/ Da prof a pizzaiolo ‘eroe’ durante il lockdown (Nuovi Eroi)Franco Pepe protagonista di Nuovi Eroi: nel periodo più duro della pandemia si è distinto regalando pizze e biscotti alle persone in difficoltà. È ... ilsussidiario.net