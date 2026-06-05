Impegno del Consozio Canale Lunese Anche l’acqua può coltivare la pace

Durante la settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione, il Consorzio Canale Lunense ha trattato temi legati alla gestione dell’acqua, agricoltura e formazione scolastica. Sono stati affrontati anche argomenti di spiritualità, arte, sport e tutela ambientale, sottolineando il ruolo dell’acqua come elemento di pace e sviluppo sostenibile. La manifestazione ha coinvolto diverse iniziative e incontri per sensibilizzare su pratiche di gestione idrica e tutela del territorio.

Gestione idrica, agricoltura e scuola. Ma anche spiritualità, arte, sport e tutela ambientale. Queste le tematiche che sono state affrontate durante la settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione promossa dal Canale Lunense. Un programma che ha coinvolto istituzioni, scuole e tante realtà del territorio, a conferma del ruolo del Consorzio come presidio tecnico e istituzionale nella gestione dell’acqua. Molto partecipato il convegno ‘L’acqua coltiva la pace’, organizzato nella cornice dell’anfiteatro di Luni, che ha visto la presenza dei presidenti regionali delle principali organizzazioni agricole, Gianluca Boeri per Coldiretti... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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