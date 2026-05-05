Il Rotary Club Sant’Anna di Stazzema – Via Francigena ha preso parte a una cerimonia organizzata in occasione della Festa della Liberazione a Sant’Anna di Stazzema. La partecipazione si è concentrata sulla presenza di una delegazione del club, che ha assistito alle iniziative promosse per ricordare quegli eventi storici. La manifestazione ha coinvolto diverse persone, tra le quali figure istituzionali e cittadini, in un momento dedicato alla memoria collettiva.

Il Rotary Club Sant’Anna di Stazzema – Via Francigena ha partecipato con una propria delegazione alla manifestazione indetta in occasione della Festa della Liberazione svoltasi a Sant’Anna di Stazzema. "Questo non è soltanto un luogo – commenta il presidente del club, Bruno Ulisse Viviani – è memoria viva, radice profonda e coscienza collettiva. Qui la storia continua a parlarci con una forza che non si attenua. Come Club Rotary, sentiamo ancora più forte il dovere e l’onore di essere parte di questa comunità. Da qui rinnoviamo il nostro impegno quotidiano: un cammino per promuovere libertà e rispetto con responsabilità e partecipazione. Perché la memoria va coltivata per non dimenticare mai.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Forte impegno a coltivare la memoria"

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