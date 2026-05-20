All’interno della Festa della Comunità "Costruire Pace" della parrocchia di San Pietro, la comunità centese ha accolto, lunedì scorso, l’ Arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi, resosi protagonista di una serie di interventi, su domande di Paolo Colombo, con al centro la nostra contemporaneità, l’ecologia, le realtà locali e i giovani. "I conflitti – ha detto il presidente della Conferenza Episcopale Italiana – ci sono e ci saranno sempre. Questo non deve permettere né giustificare la guerra, e la distruzione del prossimo: un’architettura di pace, formata dalle istituzioni, è fondamentale perché la violenza non rovini la nostra casa comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La visita dell’arcivescovo Zuppi: "Pace da coltivare anche nel piccolo"

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