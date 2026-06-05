Immobile scolastico di via Dante | ceduta al Comune la gestione dell’auditorium

È stata firmata una convenzione tra la Provincia e il Comune per la gestione dell’auditorium all’interno dell’edificio scolastico di via Dante. La collaborazione permette di utilizzare lo spazio per attività istituzionali, culturali, sociali ed eventi aperti alla cittadinanza.

ALEZIO – È stata sottoscritta la convenzione tra la Provincia di Lecce e il Comune di Alezio per la concessione di utilizzo dell’Auditorium annesso all’edificio scolastico di via Dante, al fine di valorizzarlo con attività istituzionali, culturali e sociali ed eventi aperti alla cittadinanza.A. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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