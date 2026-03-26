Bosco della Panfilia | nuova proposta del Comune per la gestione dell’area

Il Comune di Terre del Reno ha inviato alla Regione Emilia-Romagna una nuova proposta di convenzione per la gestione del Bosco della Panfilia. La proposta mira a definire un modello di gestione più equilibrato e sostenibile per l’area, che attualmente rimane senza un’autorità definita. La Regione sta valutando il documento, che include specifiche modalità operative e di utilizzo del territorio.

Nuova proposta di convenzione per la gestione del Bosco della Panfilia. Il Comune di Terre del Reno ha provveduto a formalizzarla e trasmetterla alla Regione Emilia-Romagna, con l’obiettivo di definire un modello più equilibrato, sostenibile e concretamente attuabile per un’area che a oggi resta di proprietà regionale. La proposta nasce da un confronto approfondito avviato nei mesi scorsi, dopo che l’ipotesi iniziale di affidare solamente al Comune la gestione del bosco si era rivelata non sostenibile. In particolare, le criticità riguardavano gli aspetti più complessi e onerosi, tra cui la gestione idraulica di un’area che svolge una funzione fondamentale di cassa di espansione in caso di piena e allagamenti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Bosco della Panfilia: nuova proposta del Comune per la gestione dell’area Articoli correlati Leggi anche: "Salvate il Bosco della Panfilia. È un gioiello lasciato al degrado" La nuova area ex Fiera aperta prima dell'estate, incontro al Comune e nuova dataL’incontro odierno segue quello del 21 ottobre scorso, formalizzato nel verbale sottoscritto dalle parti, nel quale erano state confermate le intese...