Archivio di stato di Tarquinia Avs | Comune in ritardo sull' acquisto dell' immobile
Il Comune di Tarquinia è in ritardo nell'acquisto di un immobile in via dei Granari 28, di proprietà della Regione Lazio, destinato a diventare nuovi spazi per l’archivio storico. La struttura ospita documenti e archivi della città e la sua gestione è al centro di un dibattito politico. La Regione ha indicato la possibilità di modificare le modalità di gestione e tutela dei materiali custoditi.
Nuovi spazi per l'archivio storico di Tarquinia. La politica discute del destino di un immobile situato in via dei Granari 28, una struttura di proprietà della Regione Lazio che potrebbe cambiare la gestione e la tutela dei documenti della città. La questione è stata sollevata ufficialmente. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Notizie e thread social correlati
Sgombero di un immobile di proprietà del Comune: l'operazione delle forze dell'ordineIeri mattina, le forze dell’ordine hanno eseguito uno sgombero in un immobile di proprietà comunale situato in via Pontone Seconda ad Angri.
Amianto: in corso i lavori di bonifica dell'immobile in via Baratta a Battipaglia, le precisazioni del ComuneA Battipaglia, dal 9 marzo, sono in corso i lavori di bonifica dell’immobile di via Paolo Baratta al civico 180, dove si trova amianto nella...
Temi più discussi: Quante storie nella Storia: dal 4 al 10 maggio la 25esima edizione della Settimana della didattica e dell’educazione al patrimonio in archivio; Archivio di Dayanita Singh all’Archivio di Stato di Venezia protagonista sul New York Times; Restaurati i cortili dell’Archivio di Stato di Milano; Milano, Archivio di Stato, Palazzo del Senato, Inaugurazione dei cortili riqualificati, accessibilità e apertura alla città.
Dalla Liberazione alla nascita della Repubblica, quegli anni cruciali in mostra all’Archivio di Stato x.com
L’Archivio di Stato di Chieti esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Marcello Benegiamo, che per lungo tempo ha svolto il ruolo di bibliotecario presso il nostro Istituto. Ricordiamo in particolare la sua intensa e proficua attività di studioso di storia local facebook
Come modificare la Pagina dell'Archivio delle Campagne? reddit
L’Archivio di Stato di Cosenza dedica una mostra al referendum istituzionale del 2 giugno 1946I materiali esposti mettono in luce il valore della partecipazione democratica e il ruolo fondamentale dei cittadini nella costruzione della nuova Italia repubblicana. L’esposizione sarà visitabile da ... cosenzachannel.it
A Milano il primo Archivio di Stato con ristorante, bar e coworking: come cambia Palazzo del SenatoMaxi piano da 7 milioni di euro tra Pnrr e privati. Addio barriere architettoniche, arrivano una caffetteria e aree studio aperte a tutti. Sala: Leva per la crescita della città ... milanotoday.it