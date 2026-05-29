Archivio di stato di Tarquinia Avs | Comune in ritardo sull' acquisto dell' immobile

Notizia in breve

Il Comune di Tarquinia è in ritardo nell'acquisto di un immobile in via dei Granari 28, di proprietà della Regione Lazio, destinato a diventare nuovi spazi per l’archivio storico. La struttura ospita documenti e archivi della città e la sua gestione è al centro di un dibattito politico. La Regione ha indicato la possibilità di modificare le modalità di gestione e tutela dei materiali custoditi.