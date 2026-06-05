Durante un volo per Atene, i piloti hanno lasciato un messaggio sul sedile di Ilary Blasi, che è diventato virale sui social. La conduttrice ha condiviso la foto, mostrando il biglietto scritto a mano e un piccolo regalo. La scena ha suscitato commenti e risate tra gli utenti. Nessuna altra informazione sui dettagli del volo o sulla provenienza del messaggio.

A volte la simpatia è contagiosa al punto da trasformare un normale volo di linea in un tributo ironico e affettuoso. È quello che è successo a Ilary Blasi questa mattina, quando ha preso un aereo Ita Airways diretto ad Atene per godersi qualche giorno di mare e relax dopo un’intensa stagione televisiva. La conduttrice ha appena archiviato il ritorno alla prima serata con il Grande Fratello Vip e ha firmato, pochi giorni fa, il divorzio da Francesco Totti, con cui rimangono ancora aperte diverse questioni patrimoniali. Insomma, un momento perfetto per staccare la spina e prendere il largo verso la Grecia. Ma è proprio durante il volo che è arrivata la prima grande sorpresa del viaggio. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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© Screenworld.it - Ilary Blasi vola per Atene, ma quello che i piloti hanno lasciato sul suo sedile ha conquistato tutto il web

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