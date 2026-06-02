La prima comunione di Isabel Totti, figlia dell’ex calciatore e della conduttrice, ha scatenato commenti sui social per un dettaglio di stile. La scelta dell’outfit ha diviso gli utenti, alcuni apprezzando la semplicità, altri criticando la veste indossata. La cerimonia si è svolta in un clima di festa, ma l’attenzione si è concentrata sull’aspetto estetico dell’evento. Nessuna informazione aggiuntiva sui partecipanti o sul luogo è stata divulgata.

La prima comunione di Isabel Totti, terzogenita dell’ex capitano della Roma Francesco e della conduttrice Ilary Blasi, sta facendo discutere anche per una questione squisitamente di stile. A catalizzare l’attenzione dei social, più ancora della cerimonia, sono state infatti le scarpe indossate dalla showgirl: le ormai celebri ballerine mesh di Alaïa, un modello amatissimo nel mondo della moda ma che questa volta ha diviso gli utenti tra ironia e critiche. Ilary ha condiviso sui social alcuni scatti della giornata, pubblicando nelle sue stories Instagram immagini della festeggiata con il tradizionale abito bianco. Nelle foto di gruppo compaiono anche gli altri figli della conduttrice, Chanel e Christian, oltre al compagno Bastian Muller. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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© Screenworld.it - La comunione della figlia di Ilary Blasi nel mirino dei social: il dettaglio di stile che ha diviso il web

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