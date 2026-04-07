I 10 comandamenti dell’insegnante | La nostra è una missione sii empatico e lavora per il benessere ma non regalare i voti

Negli ultimi mesi, si sono susseguite diverse vertenze legali tra scuole e famiglie, evidenziando tensioni che coinvolgono voti, comportamenti degli insegnanti e responsabilità scolastiche. Tra le questioni più discusse, ci sono richieste di valutazioni più indulgenti e contestazioni di decisioni disciplinari. Questi episodi riflettono un rapporto complesso e spesso difficile tra istituzioni educative e nuclei familiari, che si scontrano su aspetti pratici e interpretativi della didattica.