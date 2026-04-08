Gli appassionati di calcio italiani residenti nel Regno Unito si preparano per seguire la squadra nella prossima partita, che si svolgerà in casa. Tra loro, il Viola Club Londra, che ha annunciato dettagli su biglietti e modalità di spostamento per assistere alla gara. L’entusiasmo cresce tra i tifosi italiani che vivono all’estero, pronti a sostenere la squadra con passione durante l’evento in terra britannica.

Per una volta giocano in casa. E la soddisfazione è doppia. Per la Fiorentina in arrivo nel Regno Unito in fermento c’è il Viola Club Londra. Quarantasei iscritti, è uno dei club più attivi sparsi per il mondo e l’Europa. Vivo più che mai, per un paio di giorni al centro del mondo viola. Hanno organizzato la visione del match, gli spostamenti verso lo stadio, tutto quello che può servire ai tifosi in arrivo da Firenze e non solo. Voi, i tifosi viola-londinesi, non vi perdete una partita. Né in casa e nemmeno in trasferta. "Molti di noi saranno allo stadio - ci racconta la presidente Emma Diana, fiorentina di nascita e super tifosa viola -.... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gli inglesi che tifano viola. Info, biglietti, spostamenti. Se il ’nemico’ vive in casa: "La nostra è una missione»

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