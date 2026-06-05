In via Risorgimento, i residenti segnalano un uomo che da mesi si comporta in modo aggressivo, brandendo machete, asce, mannaie e una sega elettrica. Le tensioni sono cresciute nel tempo, con i vicini che temono una possibile tragedia. La situazione è considerata insostenibile, e le autorità sono state informate. Nessuna informazione è stata resa nota su interventi o misure adottate finora.

Tensione in via Risorgimento, dove da mesi i residenti convivono con una situazione insostenibile. Al centro delle segnalazioni un uomo che, secondo i vicini, ha assunto comportamenti sempre più aggressivi e intimidatori, arrivando a brandire machete, asce, mannaie e persino una sega elettrica. A denunciare la situazione è un pensionato di 64 anni – che sullo stradone di campagna ha una piccola cascina con orti – da quattro mesi in costante apprensione. "Dobbiamo aspettare che accada una tragedia prima che qualcuno intervenga?", si chiedono i residenti dopo le loro segnalazioni alle forze dell’ordine. I problemi sono iniziati con la scomparsa del padre dell’uomo indicato come responsabile delle minacce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il vicino come un incubo (armato). Assalti impugnando asce e machete. I residenti: aspettiamo la tragedia

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