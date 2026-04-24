Spaccia vicino a un locale arriva la polizia | perquisito e trovato con droga e un machete

Un uomo è stato arrestato a Fondi dopo che la polizia lo ha sorpreso in possesso di droga e di un machete vicino a un locale. Durante la perquisizione, sono state trovate sostanze stupefacenti e l’individuo ha fornito false attestazioni sulla propria identità. Le accuse a suo carico includono detenzione di droga per lo spaccio, possesso di armi e menzogne sulle proprie generalità.