Spaccia vicino a un locale arriva la polizia | perquisito e trovato con droga e un machete
Un uomo è stato arrestato a Fondi dopo che la polizia lo ha sorpreso in possesso di droga e di un machete vicino a un locale. Durante la perquisizione, sono state trovate sostanze stupefacenti e l’individuo ha fornito false attestazioni sulla propria identità. Le accuse a suo carico includono detenzione di droga per lo spaccio, possesso di armi e menzogne sulle proprie generalità.
Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, possesso di armi e false attestazioni sulla propria identità: queste le accuse di cui deve rispondere l’uomo arrestato, in flagranza di reato, dalla polizia a Fondi.I fatti nel pomeriggio di ieri, giovedì 23 aprile. L’intervento della.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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